LE BAL DES COUILLONS LA LONGERE DE BEAUPUY Mouilleron Le Captif, vendredi 31 janvier 2025.

Une comédie tout public rurale et truculente avec des vacheries, des couillonnades et des effets spéciaux !Le choc des cultures entre Marcel Troupeau, paysan bourru très terroir vivant dans une ferme hantée et Paul-Henry Semance, avocat très parisien qui vient d’acquérir la ferme voisine transformée en cottage pour y passer les vacances d’été.Tout aurait pu se passer dans le meilleur des mondes mais quelques poules saccageuses vont être le départ d’une des pires journées de maître Semance.Point d’impact : Crénon-Les-Tablettes, France très, très profonde.Le Saviez-vous?Cette comédie à succès se joue partout en France dans les plus grandes salles depuis plus de 15 ans.

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2025-01-31 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA LONGERE DE BEAUPUY PARC DE BEAUPUY 85000 Mouilleron Le Captif 85