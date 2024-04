le Bal des bestioles au Bal Perché Derrière l’église, en exterieur, Mont-Dauphin (05) Mont-Dauphin, samedi 8 juin 2024.

le Bal des bestioles au Bal Perché avec Accordzéâm , Bal de l’Aube, Duo Plodocus, Gros Sabot, KKC Orchestra x CPC, L’Unique Bal Pokaïdi , Le bal des bestioles , Cie le son des bestioles, Marie Paulette, Möng, Terminal Traghet … Samedi 8 juin, 13h30 Derrière l’église, en exterieur, Mont-Dauphin (05) Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T13:30:00+02:00 – 2024-06-08T15:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T13:30:00+02:00 – 2024-06-08T15:00:00+02:00

Retrouvez toutes les infos détaillées sur :https://lebalperche.comBilletterie en ligne sur Helloasso dès le 1er Avril (ou pas !) Facebook https://fb.me/e/gshm5rdnD —————————————————————— Le bal perché revient en pleine forme et bien joyeux de vous inviter à nous retrouver du 6 au 9 juin 2024 pour un festival haut perché, plumé et coloré dans nos montagnes hautes-alpines, entre lac et forteresse ! LE BAL PERCHE#4 du 6 au 9 juin 2024 – Eygliers / Mont-DauphinFestival InSoLiTe de bal folk trad’actuel perché dans les Hautes-Alpes (05) En quelques lignes à la volée :> Festival entre lac, montagne, & forteresse> Bals des soirées sous chapiteau et parquet miel, en bord de lac> Interplateaux suspendus, happening, bals costumés, chill out, bar & resto, etc.> Stages de danses et de musiques> Journée de rêve à Mont-Dauphin : Bals, concert, arts de rue> Camping au lac ———————————————————- JEUDI 6 JUIN————–Brazil Before ! Chez les Croquignards – La Roche de RameELECTRO FAUNE 20h30 Soirée bal Forro + 19h30 initiation ForroParticipation libre & adhésion libre VENDREDI 7 JUIN—————— >>> Journée- Stage de chant avec Lise Dieumegard (Electro Faune)- Atelier Voltige / Danse escalade par Léo Douche – Eygliers- Atelier contemporain Folk impro débutant / intermediaire par Emma Gardeur- Initiation Bal folk – site du festival >>> GRANDS BALS DU SOIR / Site du Festival – Lac d’Eygliers> Ouverture des portes 17h30> Festival sous chapiteau> Parquets intérieur & extérieur> Buvette & Resto végé sur place> Espace Chill out> Soirées déguisées : drôles de piafs : plumes, couleurs vives, masques d’oiseaux, parures choses perchées, matières folles…!> Boeuf Avec :MÖNG https://www.mong-project.fr/KKC ORCHESTRA & CPC https://www.ulysse.coop/…/kkc-orchestra-cpc-passatges…/TOUNDRA https://www.youtube.com/@Toundra-to2gwBAL DE l’AUBE https://www.youtube.com/watch?v=PaLz72TFVyQSAMEDI 8 JUIN—————- >>> *** Journée de Rêve à Mont-Dauphin***Programme en ligne> Spectacle de Clown – Juan Miguel El Grande – Cie Nez Curieux > P’tits Bals “découverte” : DUO PLODOCUS 11h Le BAL DES BESTIOLES https://www.lesondesbestioles.com/**De 13h30 à 15h / Espace verdure derrière l’église > Partcipation libre** Concert – Voyage sonore avec BALTAZAR MONTANARO et son solo « Amours”> Impromptus & Criée publique par CE BON VIEUX SAM> Bal nomade L’UNIQUE BAL POKAIDI – Cie du parquet nomade, offert par la mairie de Mont-Dauphin> Grand repas de rue avec la participation du comité des FêtesEtc… >>>STAGES – Lieux à venir + d’infos site internet- 10h – 13h Initiation aux danses d’Italie du sud Par Lucio Serafino-10h – 12h30 Stage de danse de couples Folk Impro par Emma d’Homoerictus- 10h – 13h Stage de violon par Balthazar Montanaro- 10h – 12h30 Stage de guitare par Jonathan Malnoury (Accordzeam) >>>GRANDS BALS DU SOIR / Site du Festival – Lac d’Eygliers> Ouverture des portes 17h30> Festival sous chapiteau> Parquets intérieur & extérieur> Buvette & Resto végé sur place> Espace Chill out> Soirées déguisées : drôles de piafs : plumes, couleurs vives, masques d’oiseaux, parures choses perchées, matières folles…!> Boeuf Avec :TERMINAL TRAGHETTIACCORDZEAM https://accordzeam.orgMARIE PAULETTE [https://mariepaulette.ban

Derrière l’église, en exterieur, Mont-Dauphin (05) 1, Rue de l’Arsenal

Derrière l’église, en exterieur, 05600 Mont-Dauphin, France Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://lebalperche.com »}, {« link »: « https://fb.me/e/gshm5rdnD »}, {« link »: « https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mong-project.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1YqCLEpuHW1ZndmpwoR5aJES_X18aRfRoyrDsCcPKPyhH_sIg8vylNZRY_aem_AWrIbawl4j9sD1g0avrIqry-4f3c62-B16GY2UWjWwi_37Jt1yArq1sPZG-xrdEKkmxuE2Ux0iKdlx38Na_h8aNH&h=AT1N91BO_jMdRLdZhFBD0UPjlLfYGhWDmRxavpKty05qlYGth5dYM7eC5CZw7ju57QyzmJRZrXB4iltT4_X6FbBjaP-NCxOGlurTmB1g0YChKhRB8fl99bWOLqEUZrXBpuvVSKY&__tn__=q&c%5B0%5D=AT28TYjrl06Ob3IKPiEH7wmQaUHHC02SzeJjFJDJ6uVYc5svRutfW3wM22SE9fqKmytmshjyuNslEO1bUDTXXB7c2yTr11a_EgD1yA7egsOQZN7Jw-aeQvtWR2VY5br2dBOI_Fw-R1JrlaeLqNN2zNmynE6p »}, {« link »: « https://www.ulysse.coop/maisondartistes/kkc-orchestra-cpc-passatges-en-coserans/?fbclid=IwAR2-fZmc1B_SVzZpvqGaUKTg82YijqgqWWb1LMFIhpWCF0nreGPds5nf26s_aem_AWpUYRxJU4cpv0PyAwjlh2pFGI0jnga7LWKXVkzBFIYx7DBBQ_5gEDloSej7ylzhpNJEaaaGZjTjUSU1Ee_821Gq »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Share your videos with friends, family, and the world », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Toundra », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/lN7i338juWgUuSilWkqJcntrKgrWu5kgwnMgCZ_ez2-1ZEHPZ0WUh9kcqaZZasnTG6LM8TJw1w=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCJ-NMK-MDgYuqKVLYzPSh4g », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%40Toundra-to2gw%3Ffbclid%3DIwAR0w79XVFOR5XHJ08IRvL6PlwCOhD_4Vu_nqfOeGWQEmxK2yQrgMX7qHK2w_aem_AWpWpUdM33xzWRyfckQzJuCY6-IDPOSa_oVzdbqjr5NugQbmCNxYSIjSxxrcqHC9ueG9NsirWXnh0Aa8ZgBq_o4p&h=AT2YwjyLzeN98qoIbHRj7jlG1HuuB4bZQ3zCuoHn6schBvfIIGv5jAUDkf1wa2B0hcs2onEbLklBBOKLoEDHwu8LAOIQt7jUkO4IG7VaCHUUJ6z9vxvFiiu6YOatFa5mGSoWPO4&__tn__=q&c%5B0%5D=AT28TYjrl06Ob3IKPiEH7wmQaUHHC02SzeJjFJDJ6uVYc5svRutfW3wM22SE9fqKmytmshjyuNslEO1bUDTXXB7c2yTr11a_EgD1yA7egsOQZN7Jw-aeQvtWR2VY5br2dBOI_Fw-R1JrlaeLqNN2zNmynE6p »}, {« data »: {« author »: « Bucher Fabian », « cache_age »: 86400, « description »: « Le Bal de l’Aube, duo tout terrain habituu00e9 des bals sauvages vous emmu00e8ne danser jusqu’au bout de la nuit!nLuca Fiorini: accordu00e9onnFabien Bucher: MandolinenTournage/montage/prise de son: SarafistollenMixage son: Fabien Bucher nMastering: Jeremie CongregannConctact booking Bal de l’Aube: f_jamazar@hotmail.comnContact vidu00e9aste Sarafistolle: sarafistolle@riseup.netnnUn immense merci aux danseurs et danseuses de ce bal qui nous ont mis une ambiance de folie, cette vidu00e9o vous est du00e9diu00e9e! », « type »: « video », « title »: « Le Bal de l’Aube – bal u00e0 Maffu00e9! », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/PaLz72TFVyQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=PaLz72TFVyQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC8d1mIAx-gwZPmHvIVPo3LQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=PaLz72TFVyQ&fbclid=IwAR15sNPnXjdFr_iQdW2EgtFWG8WaaJpQ3_TkbOBfngyiHF0fsIaBTGecgSM_aem_AWrjLd_poarEx9EIWK8-iZD-7kVd1ewMlnBPp69Bgp224s-vM-cT2UANV-DPAW1IBxKlrMScDI2E5SnuJuOen6vI »}, {« link »: « https://www.lesondesbestioles.com/?fbclid=IwAR2RIXYnIUx_iNAr_P40MiB5nmVqCiqnu2B7CDTc197g8zIGG5nsmJu9XT8_aem_AWrMsnjzegwjYzXKrxOuuBz0qLkzTDr0djZN_EBU84Co5ME3Mkl8LbmM9gICSgv-TwbBBN-kcrsO11OSe1_9j2Bx »}, {« link »: « https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Faccordzeam.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3F1g4cCy36twRj2fO40RxYEddgKIWjzMx_0hiibfONtAR3bIzs9NSfjtg_aem_AWr2Lz0HouHwjIoNVEthssurlg5c3hJ5e7GLErwWW4CU64jcFUq0Aj9JVlsKUTh-SDdfXWsjyGog_DEQXveDu23a&h=AT2wlBbhmDlTjRVLh0Jar6gUGB4_BgBENJNW7mIzSD044V1RJfFqduR1GzWIwzd40lXVBEn047UEy7Yi9Dul7HsUeK7ZGFBF2ODGUL0yfgGdYw1VJQn_ZY2EBoyvMvnnzg24TAE&__tn__=q&c%5B0%5D=AT28TYjrl06Ob3IKPiEH7wmQaUHHC02SzeJjFJDJ6uVYc5svRutfW3wM22SE9fqKmytmshjyuNslEO1bUDTXXB7c2yTr11a_EgD1yA7egsOQZN7Jw-aeQvtWR2VY5br2dBOI_Fw-R1JrlaeLqNN2zNmynE6p »}, {« link »: « https://mariepaulette.ban »}]

baltrad balfolk