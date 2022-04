Le BAL des animaux Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Le BAL des animaux Musée des Beaux-Arts de Limoges, 16 avril 2022, Limoges. Le BAL des animaux

du samedi 16 avril au samedi 30 avril à Musée des Beaux-Arts de Limoges

Visite thématique adultes pendant les vacances pour les individuels Le BAL des animaux —————— Une nouvelle visite thématique s’invite au BAL en cette année 2022, pour découvrir le côté bestial des collections permanentes du palais : animaux domestiques, sauvages, fantastiques… C’est une véritable ménagerie qui vous attend au BAL. Légende de l’émail présenté : Jean Court Plat : L’enlèvement d’Europe ; Limoges, 1570 ; Inv. 2009.16.1 ; achat grâce au généreux soutien de M. Pierre Bergé, avec l’aide de l’Etat et de la Région Limousin (FRAM), 2009 (coll. Debruge-Duménil, avant 1850 ; coll. Yves Saint Laurent-Pierre Bergé, entre 1994-2009). crédit : Tous droits réservés – Ville de Limoges

droits d’entrée + 1€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T15:00:00;2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T16:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T15:00:00;2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T16:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T15:00:00;2022-04-30T15:00:00 2022-04-30T16:00:00

