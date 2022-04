Le bal des amphibiens Forêt de Buzet Buzet-sur-Tarn Catégories d’évènement: BUZET SUR TARN

Forêt de Buzet, le vendredi 15 avril à 20:15

À travers leur écoute et leur observation, cette animation vous aidera à mieux les comprendre et les protéger. Vous découvrirez également l’importance de la préservation de leur milieu de vie. Animation réalisée dans le cadre de l’évènement national « Fréquence grenouille », cette démarche suit l’engagement du Département sur la préservation des milieux humides.

Sur inscription, entrée libre

Grenouilles, crapauds, tritons et salamandres, connaissez-vous ces amphibiens ? Venez à la forêt départementale de Buzet pour une sortie nocturne à la découverte de ces animaux surprenants Forêt de Buzet foret de Buzet Buzet-sur-Tarn Haute-Garonne

