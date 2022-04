Le Bal de Paris de Blanca Li Cinéma Plaza, 3 mai 2022, Genève.

Le Bal de Paris de Blanca Li

du mardi 3 mai au dimanche 15 mai à Cinéma Plaza

Le Bal de Paris de Blanca Li Cinéma Plaza, du 3 au 15 mai 2022 Un spectacle vivant immersif sublimé par 35 minutes de réalité virtuelle. Vous voilà invité·e par Blanca Li au plus grand bal de Paris ! La musique et la danse fusionnent avec la réalité virtuelle pour vous offrir une expérience festive artistique et spectaculaire. Nul besoin d’être familier avec la danse ou la réalité virtuelle pour plonger dans ce bal qui vous fera voyager à travers différents univers. Avec Le Bal de Paris, la réalité virtuelle révolutionne le monde du spectacle immersif et gomme la frontière entre les spectateurs et les danseurs : tout est possible. Un moment privilégié découpé en 3 actes que vous partagerez avec 9 autres spectateurs. Trois danseurs jouant les rôles principaux de l’intrigue vous feront découvrir, tour à tour, une valse ou encore un cancan. Vous êtes libre, au gré de vos envies, d’observer, de danser, d’interagir avec les danseurs ou les autres invités, d’entrer dans la danse de cette fête qui promet d’être inoubliable. Un univers aussi poétique que fantastique imaginé par Blanca Li. La Fondation Fluxum/Flux Laboratory et la Fondation Plaza, en partenariat avec le GIFF (Geneva International Film Festival) accueillent pour la première fois en Suisse Le Bal de Paris. Ce spectacle s’inscrit dans le programme de la Fête de la danse. Avec le soutien de la Ville de Genève. Lien Vimeo: [[https://vimeo.com/531343221](https://vimeo.com/531343221)](https://vimeo.com/531343221) Lien vers notre site: [[https://fluxum.ch/events/452/le-bal-de-paris](https://fluxum.ch/events/452/le-bal-de-paris)](https://fluxum.ch/events/452/le-bal-de-paris) Lien du site du Bal de Paris: [[https://www.lebaldeparisdeblancali.com/](https://www.lebaldeparisdeblancali.com/)](https://www.lebaldeparisdeblancali.com/)

Plein tarif CHF 35.- Tarif Etudiant CHF 30.- Tarif Jeune CHF 25.- Tarif AVS/AI CHF 30.-

Un spectacle vivant immersif sublimé par 35 minutes de réalité virtuelle.

Cinéma Plaza Rue de Chantepoulet 1, 1201 Genève Genève Grottes et Saint-Gervais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T10:00:00 2022-05-03T11:00:00;2022-05-03T11:00:00 2022-05-03T12:00:00;2022-05-03T12:00:00 2022-05-03T13:00:00;2022-05-03T13:00:00 2022-05-03T14:00:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T15:00:00;2022-05-03T15:00:00 2022-05-03T16:00:00;2022-05-03T16:00:00 2022-05-03T17:00:00;2022-05-03T17:00:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-03T18:00:00 2022-05-03T19:00:00;2022-05-03T19:00:00 2022-05-03T20:00:00;2022-05-03T20:00:00 2022-05-03T21:00:00;2022-05-03T21:00:00 2022-05-03T22:00:00;2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T11:00:00;2022-05-04T11:00:00 2022-05-04T12:00:00;2022-05-04T12:00:00 2022-05-04T13:00:00;2022-05-04T13:00:00 2022-05-04T14:00:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T15:00:00;2022-05-04T15:00:00 2022-05-04T16:00:00;2022-05-04T16:00:00 2022-05-04T17:00:00;2022-05-04T17:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-04T18:00:00 2022-05-04T19:00:00;2022-05-04T19:00:00 2022-05-04T20:00:00;2022-05-04T20:00:00 2022-05-04T21:00:00;2022-05-04T21:00:00 2022-05-04T22:00:00;2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T11:00:00;2022-05-05T11:00:00 2022-05-05T12:00:00;2022-05-05T12:00:00 2022-05-05T13:00:00;2022-05-05T13:00:00 2022-05-05T14:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T15:00:00;2022-05-05T15:00:00 2022-05-05T16:00:00;2022-05-05T16:00:00 2022-05-05T17:00:00;2022-05-05T17:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-05T18:00:00 2022-05-05T19:00:00;2022-05-05T19:00:00 2022-05-05T20:00:00;2022-05-05T20:00:00 2022-05-05T21:00:00;2022-05-05T21:00:00 2022-05-05T22:00:00;2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T11:00:00;2022-05-06T11:00:00 2022-05-06T12:00:00;2022-05-06T12:00:00 2022-05-06T13:00:00;2022-05-06T13:00:00 2022-05-06T14:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T15:00:00;2022-05-06T15:00:00 2022-05-06T16:00:00;2022-05-06T16:00:00 2022-05-06T17:00:00;2022-05-06T17:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-06T18:00:00 2022-05-06T19:00:00;2022-05-06T19:00:00 2022-05-06T20:00:00;2022-05-06T20:00:00 2022-05-06T21:00:00;2022-05-06T21:00:00 2022-05-06T22:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T11:00:00;2022-05-07T11:00:00 2022-05-07T12:00:00;2022-05-07T12:00:00 2022-05-07T13:00:00;2022-05-07T13:00:00 2022-05-07T14:00:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T15:00:00;2022-05-07T15:00:00 2022-05-07T16:00:00;2022-05-07T16:00:00 2022-05-07T17:00:00;2022-05-07T17:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-07T18:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-07T19:00:00 2022-05-07T20:00:00;2022-05-07T20:00:00 2022-05-07T21:00:00;2022-05-07T21:00:00 2022-05-07T22:00:00;2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T11:00:00;2022-05-08T11:00:00 2022-05-08T12:00:00;2022-05-08T12:00:00 2022-05-08T13:00:00;2022-05-08T13:00:00 2022-05-08T14:00:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T15:00:00;2022-05-08T15:00:00 2022-05-08T16:00:00;2022-05-08T16:00:00 2022-05-08T17:00:00;2022-05-08T17:00:00 2022-05-08T18:00:00;2022-05-08T18:00:00 2022-05-08T19:00:00;2022-05-08T19:00:00 2022-05-08T20:00:00;2022-05-08T20:00:00 2022-05-08T21:00:00;2022-05-08T21:00:00 2022-05-08T22:00:00;2022-05-10T10:00:00 2022-05-10T11:00:00;2022-05-10T11:00:00 2022-05-10T12:00:00;2022-05-10T12:00:00 2022-05-10T13:00:00;2022-05-10T13:00:00 2022-05-10T14:00:00;2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T15:00:00;2022-05-10T15:00:00 2022-05-10T16:00:00;2022-05-10T16:00:00 2022-05-10T17:00:00;2022-05-10T17:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-10T18:00:00 2022-05-10T19:00:00;2022-05-10T19:00:00 2022-05-10T20:00:00;2022-05-10T20:00:00 2022-05-10T21:00:00;2022-05-10T21:00:00 2022-05-10T22:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T11:00:00;2022-05-11T11:00:00 2022-05-11T12:00:00;2022-05-11T12:00:00 2022-05-11T13:00:00;2022-05-11T13:00:00 2022-05-11T14:00:00;2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T15:00:00;2022-05-11T15:00:00 2022-05-11T16:00:00;2022-05-11T16:00:00 2022-05-11T17:00:00;2022-05-11T17:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-11T18:00:00 2022-05-11T19:00:00;2022-05-11T19:00:00 2022-05-11T20:00:00;2022-05-11T20:00:00 2022-05-11T21:00:00;2022-05-11T21:00:00 2022-05-11T22:00:00;2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T11:00:00;2022-05-12T11:00:00 2022-05-12T12:00:00;2022-05-12T12:00:00 2022-05-12T13:00:00;2022-05-12T13:00:00 2022-05-12T14:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T15:00:00;2022-05-12T15:00:00 2022-05-12T16:00:00;2022-05-12T16:00:00 2022-05-12T17:00:00;2022-05-12T17:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-12T18:00:00 2022-05-12T19:00:00;2022-05-12T19:00:00 2022-05-12T20:00:00;2022-05-12T20:00:00 2022-05-12T21:00:00;2022-05-12T21:00:00 2022-05-12T22:00:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T11:00:00;2022-05-13T11:00:00 2022-05-13T12:00:00;2022-05-13T12:00:00 2022-05-13T13:00:00;2022-05-13T13:00:00 2022-05-13T14:00:00;2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T15:00:00;2022-05-13T15:00:00 2022-05-13T16:00:00;2022-05-13T16:00:00 2022-05-13T17:00:00;2022-05-13T17:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-13T18:00:00 2022-05-13T19:00:00;2022-05-13T19:00:00 2022-05-13T20:00:00;2022-05-13T20:00:00 2022-05-13T21:00:00;2022-05-13T21:00:00 2022-05-13T22:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T11:00:00;2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T12:00:00;2022-05-14T12:00:00 2022-05-14T13:00:00;2022-05-14T13:00:00 2022-05-14T14:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T15:00:00;2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T16:00:00;2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T17:00:00;2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T11:00:00;2022-05-15T11:00:00 2022-05-15T12:00:00;2022-05-15T12:00:00 2022-05-15T13:00:00;2022-05-15T13:00:00 2022-05-15T14:00:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T15:00:00;2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T16:00:00;2022-05-15T16:00:00 2022-05-15T17:00:00;2022-05-15T17:00:00 2022-05-15T18:00:00;2022-05-15T18:00:00 2022-05-15T19:00:00;2022-05-15T19:00:00 2022-05-15T20:00:00;2022-05-15T20:00:00 2022-05-15T21:00:00;2022-05-15T21:00:00 2022-05-15T22:00:00