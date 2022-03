Le Bal de Mandarine fait le show pour le carnaval de Giberville Giberville, 26 mars 2022, Giberville.

Le Bal de Mandarine fait le show pour le carnaval de Giberville Salle Pablo Neruda Rue de l’Eglise Giberville

2022-03-26 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-26 16:00:00 16:00:00 Salle Pablo Neruda Rue de l’Eglise

Giberville Calvados Giberville

A l’occasion du carnaval de Giberville, le service culturel invite le Bal de Mandarine à faire son show, samedi 26 mars à 15h, salle Pablo Neruda de Giberville.

Il s’agit d’un bal jeune public, avec rondes, farandoles, danses en couple, quadrilles,…pour faire danser tous les amateurs, de 3 à 103 ans !

Avant chaque morceau, les musiciens expliqueront et montreront les pas et les paroles, ce qui permettra aux danseurs d’en suivre aisément le déroulement. Le Bal de Mandarine est avant tout un moment de fête et de convivialité. C’est aussi un moment d’échange et de partage privilégié. On joue, on danse, on rit ensemble.

Gratuit – Déguisement et bonne humeur fortement recommandés – Durée 1h

Renseignements service culturel de Giberville 02 31 72 43 13

culture@giberville.fr +33 2 31 72 43 13

Salle Pablo Neruda Rue de l’Eglise Giberville

