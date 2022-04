Le bal de “La Vandale” Café associatif La Maison sur la Place,Ambrugeat (19)

Le bal de “La Vandale” Café associatif La Maison sur la Place,Ambrugeat (19), 22 mai 2022, . Le bal de “La Vandale”

Café associatif La Maison sur la Place, Ambrugeat (19), le dimanche 22 mai à 15:00

– Joie, danse, cadence et corps qui groovent… C’est ce que promet ce trio accordéon, saxo et violon ! *source : événement [Le bal de “La Vandale”](https://agendatrad.org/e/36531) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Prix libre

avec La Vandale Café associatif La Maison sur la Place,Ambrugeat (19) 5 rue Saint-Salvy Café associatif La Maison sur la Place, 19250 Ambrugeat, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T15:00:00 2022-05-22T19:00:00

Détails Autres Lieu Café associatif La Maison sur la Place,Ambrugeat (19) Adresse 5 rue Saint-Salvy Café associatif La Maison sur la Place, 19250 Ambrugeat, France lieuville Café associatif La Maison sur la Place,Ambrugeat (19)

Café associatif La Maison sur la Place,Ambrugeat (19) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//