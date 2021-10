Le bal de la Chandeleur Montivilliers, 21 février 2022, Montivilliers.

Le bal de la Chandeleur Montivilliers

2022-02-21 15:00:00 15:00:00 – 2022-02-01

Montivilliers Seine-Maritime Montivilliers

Animé par Sabrina et Freddy Friant

Depuis 20 ans, Sabrina et Freddy Friant arpentent les routes de la Normandiepour faire danser un large public. Freddy est accordéoniste, clavier et chanteur et Sabrina est chanteuse.

Ils interprètent ensemble les grands duos de la chanson française, les standards du musette, de la variété internationale et nationale, et toujours dans le but de remplir au maximum de joie leur public et la piste de danse. Ils proposent un répertoire à l’écoute des danseurs.

Et comme à l’accoutumée, nous vous proposons lors de ce bal, entre un Madison et une valse, les crêpes de la Chandeleur avec quelques boissons chaudes et des rafraichissements.

Mardi 1er février 2022 à 15h

Lieu de rendez-vous : Salle Michel Vallery

Tarif : 10 €

culturel@ville-montivilliers.fr +33 2 35 55 76 36 https://www.ville-montivilliers.fr/programmation/bal-de-la-chandeleur/#content

dernière mise à jour : 2021-10-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie