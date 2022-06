Le Bal de Bellevue Parc de la Meta, 1 juillet 2022, Nantes.

2022-07-01

Horaire : 18:00 23:00

Gratuit : oui Tout public

Le Bal de Bellevue est un projet de territoire mené par la Cie Système B sur le quartier Bellevue entre Nantes et Saint-Herblain. 4 Musiciens-Voyageurs et 2 Passeuses de danse vous feront apprécier les danses du monde entier glanées auprès des habitantes et habitants du quartier. Nul besoin de prendre l’avion pour Kinshasa, Alger, Rio, Istanbul ou Brest pour danser le Funana du Cap Vert, le Grand Sambe des Comorres, le Gorshey Tibétain ou encore le Galop Nantais.Ce grand bal populaire sera tour à tour l’occasion de revivre des danses de votre enfance et de découvrir celle de vos voisines et voisins ! La soirée continuera en swinguant avec La Bounce Family. PROGRAMME :18h : flashmob des enfants (écoles Alain Fournier et Lucie Aubrac) 18h15 : Le Bal de Bellevue de la Cie Système B 20h30 : Soirée swing avec La Bounce Family Buvette et restauration sur place

Parc de la Meta Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

0695147685 https://compagnie-systemeb.com