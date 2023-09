Le bal-concert de Christian Bassoul Bibliothèque André Malraux Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le bal-concert de Christian Bassoul Bibliothèque André Malraux Paris, 18 novembre 2023, Paris. Le samedi 18 novembre 2023

de 15h00 à 16h30

.Tout public. gratuit Réservation conseillée au 01 45 44 53 85 ou a bibliotheque.andre-malraux@paris.fr Venez écouter Christian Bassoul et danser au son de son accordéon ! Dans le cadre du Festival Monte le son, consacré cette année à la musique dansée, la bibliothèque André Malraux vous propose de venir retrouver le son des bals populaires avec l’accordéoniste Christian Bassoul. Au programme : valses, tangos et autres musettes… Alors si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à entrer en piste ! Ce bal-concert aura lieu en salle Molière, au rez-de-chaussée du Centre André Malraux. Accordéoniste, chanteur et violoniste, Christian Bassoul anime depuis 1975 le Paris Mouffetard Musette en faisant participer les gens du quartier, accompagné d’un groupe de danseurs et chanteurs. Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

L'accordéoniste Christian Bassoul

