**Le Bal Clubbin** —————— ### Le nouveau rendez-vous dancefloor du Metronum ! Au Metronum à l’happy hour, c’est deux fois plus de danse ! Avec [Foxx Arts](https://www.foxx-arts.com/) et [Paris Club Culture](https://www.facebook.com/ParisClubCulture/), découvrez un nouveau rendez-vous clubbing pour petits et grands, danseurs, amateurs de sons, ou simples curieux. Dans l’inspiration des clubs de New York, le Bal Clubbin’ est ouvert à tous pour échanger des ondes positives et libérer son corps et son esprit. **De 16h à 22h , venez partager un moment de fête et de détente au son d’un DJ-set house music, disco, funk, soul, afro…** C’est l’incontournable Dj et producteur toulousain [Gones](https://www.facebook.com/gonesthedj/) qui ambiancera ce premier rendez-vous ! [[https://www.youtube.com/watch?v=z7IaJZNGssM](https://www.youtube.com/watch?v=z7IaJZNGssM)](https://www.youtube.com/watch?v=z7IaJZNGssM) Les enfants sont les bienvenus, pensez bien à les munir de protections auditives adéquates pour qu’ils puissent profiter pleinement du dancefloor ! — Billetterie : à venir 3€ / 5€ (Gratuit pour les moins de 12 ans) Nous sommes ravi·e·s de vous accueillir au Metronum et avons pour cela adapté nos conditions d’accueil en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur

