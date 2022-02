Le bal chorégraphique Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Le bal chorégraphique Martigues, 9 juillet 2022, Martigues. Le bal chorégraphique Rue Colonel Fabien Jardin public de Ferrières Martigues

2022-07-09 – 2022-07-09 Rue Colonel Fabien Jardin public de Ferrières

Martigues Bouches-du-Rhône Grand bal chorégraphique qui met en lumière les stagiaires ayant participés aux divers ateliers de danse proposés toute l’année. Chaque mois, le Théâtre des Salins a proposé à tous de participer à la construction de danses qui sont présentés lors de ce grand bal final. Embarquez dans la grande aventure collective que nous vous proposons en collaboration avec Sylvain Groud et le Ballet du Nord. Un bal dont la chorégraphie partira… de vous. Grand bal chorégraphique qui met en lumière les stagiaires ayant participés aux divers ateliers de danse proposés toute l’année. Chaque mois, le Théâtre des Salins a proposé à tous de participer à la construction de danses qui sont présentés lors de ce grand bal final. Rue Colonel Fabien Jardin public de Ferrières Martigues

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Rue Colonel Fabien Jardin public de Ferrières Ville Martigues lieuville Rue Colonel Fabien Jardin public de Ferrières Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Le bal chorégraphique Martigues 2022-07-09 was last modified: by Le bal chorégraphique Martigues Martigues 9 juillet 2022 Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône