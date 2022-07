Le bal Chorégraphique Abbeville, 1 juin 2023, Abbeville.

Le bal Chorégraphique

rue du moulin Quignon Abbeville Somme

2023-06-01 20:30:00 – 2023-06-01

Abbeville

Somme

Ballet du nord

Le Bal chorégraphique, acte rassembleur et léger, invite les foules à entrer dans la danse le temps d’une soirée ! Transmettant durant les répétitions les outils chorégraphiques qui conduiront au lâcher-prise tout en conservant l’exigence artistique, Sylvain Groud et trois danseur·seuse·s professionnels permettent aux amateurs-complices de prendre part à cette création collective dans un processus d’échange de pratiques et de savoirs. Une chorégraphie contagieuse envahit alors la foule à l’écoute de plusieurs tubes incontournables et iconiques mixés par un DJ, créant un happening festif.

F.IOVINO

Abbeville

