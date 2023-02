Le bal barré LA MAROQUINERIE, 21 avril 2023, PARIS.

Le bal barré LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 19:30 (2023-04-21 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

LA MAROQUINERIE (1 L-R-21- 6900) présente ce concert. Avec BRAMA, RADIO TUTTI & BARILLA SISTERS et SUPER PARQUETExpérience sonore ébouriffante, dancefloor insolite, le Bal Barré réunit trois groupes singuliers pour une mini-tournée écrite entre La Maroquinerie (Paris), Le fil (Saint-Étienne) et La Coopérative de Mai (Clermont-Ferrand), à l’origine du projet. Une secousse spectaculaire née de la collision entre musiques traditionnelles et transe électronique.Les esthétiques sont brutes et on les prend souvent en plein visage. Enracinés quelque part, les sons éveillent les sens premiers et réveillent tous les autres. La terre sent fort, les hommes qui la sèment jouent vite et bien, sans s’inquiéter des apparences. C’est le Bal Barré, où trois groupes mènent la danse, entre trad, électro et musiques du monde.Guitare/batterie en état d’hypnose, vielle à roue transfigurée passée à la pédale, bourdon taraudeur et chants en occitan, Brama fait valser les clichés en saturant d’électricité un DIY pétaradant né au cœur du Massif central, aussi proche du krautrock que de Led Zeppelin, Deerhof ou Altin Gün. Farouche, authentique et follement psychédélique.A quelques pas, le Forez abrite un électron libre magnifique, entre Ardèche et massif du Pilat, et bien plus loin, au cœur de la sono mondiale. Nourri de la transe des tarentelles italiennes, du tourbillon des musiques de Galice, Radio Tutti & Barilla Sisters orchestre un bal échevelé, un ‘balèti’ contemporain entre cumbia et hip-hop, mambo et tarentelles passionnées.Banjo, cabrettes et cornemuses, machines, boîte à bourdons, synthés, drone ou bourrées trois temps, Super Parquet revisite le bal populaire en lui injectant une sacrée dose d’électronique et d’expérimentations soniques. Répétitive et très psyché, une expérience incroyable qui s’épanouit aussi bien dans les squats que sur les plus grosses scènes, en rave ou sur la place du village…Aucun vestiaire sur placePar notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants)

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

