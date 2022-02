Le Bal à Gaston – Reporté au samedi 21 mai 2022 salle des fêtes Alain Corneau,Meung-sur-Loire (45)

Le Bal à Gaston – Reporté au samedi 21 mai 2022 salle des fêtes Alain Corneau,Meung-sur-Loire (45), 5 février 2022, . Le Bal à Gaston – Reporté au samedi 21 mai 2022

salle des fêtes Alain Corneau , Meung-sur-Loire (45), le samedi 5 février à 22:30

#### bal folk – Le Bal à Gaston 2022 #### **> > reporté au samedi soir 21 mai 2022** *source : événement [Le Bal à Gaston – Reporté au samedi 21 mai 2022](https://agendatrad.org/e/34003) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

annulé

organisé par Folk en Meung salle des fêtes Alain Corneau,Meung-sur-Loire (45) 1, Rue du Pont salle des fêtes Alain Corneau , 45130 Meung-sur-Loire, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T22:30:00 2022-02-05T00:00:00

Détails Autres Lieu salle des fêtes Alain Corneau,Meung-sur-Loire (45) Adresse 1, Rue du Pont salle des fêtes Alain Corneau , 45130 Meung-sur-Loire, France lieuville salle des fêtes Alain Corneau,Meung-sur-Loire (45)

salle des fêtes Alain Corneau,Meung-sur-Loire (45) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//