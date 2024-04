Le Bal à Boby Salle des fêtes l’Héronnière Saint-Aignan de Grand Lieu, jeudi 16 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-16 20:00 –

Gratuit : oui Tout public

Le Bal à Boby : un spectacle participatif et interactif à vivre en famille ! Quand l’œuvre de Boby Lapointe, une des figures les plus farfelues de la chanson française, acrobate des mots, fou de bouffonneries, rencontre l’imagination et la créativité du chorégraphe et danseur Hervé Maigret, c’est pour une création autant extravagante que poétique ! Autour d’une piste de danse improvisée, les danseurs de la compagnie NGC 25 vous invitent à découvrir l’univers du chanteur en étant vous-mêmes actrices et acteurs du Bal à Boby ! Plongez dans la création gestuelle et finalisez vous-mêmes le spectacle avec le chorégraphe ! Tout public à partir de 7 ans

Salle des fêtes l’Héronnière Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 42 77 02 40 26 44 44 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/le-bal-a-boby-3393.html?cHash=5246b48bb202c90648fcb3d2a58e6d91