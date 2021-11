Ombrée d'Anjou Ombrée d'Anjou 49520, Ombrée-d'Anjou LE BAL À BOBY – LE TREMBLAY Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: 49520

Ombrée d’Anjou 49520 Délire chorégraphique librement inspiré de l’univers musical de Boby Lapointe, ce spectacle ne manque pas de surprises déjantées. Installé en cercle par terre autour d’une piste de danse improvisée, le public est invité par les danseurs à participer au Bal à Boby. Les spectateurs plongent dans la création gestuelle, finalisant eux-mêmes le spectacle sous le contrôle du chorégraphe. Tantôt spectateur, tantôt danseur, chacun explorera son potentiel imaginatif.

Par la compagnie NGC25

