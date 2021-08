Toulouse Salle Nougaro Haute-Garonne, Toulouse Le Bajon Salle Nougaro Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le Bajon Salle Nougaro, 6 avril 2022, Toulouse. Le Bajon

Salle Nougaro, le mercredi 6 avril 2022 à 20:30

### Humour **Dans le cadre du Printemps du Rire** « Prési… quoi ? Ses parents voulaient qu’elle fasse un métier sérieux, elle a préféré devenir présidente. [La Bajon](https://www.labajon.com) se donne moins de deux heures pour rembourser la dette mondiale, supprimer la famine, reloger les sdf, dépolluer la terre, rétablir la paix dans le monde et faire disparaitre votre cellulite. #onestlarge Vous ressortirez de ce spectacle plus intelligent, maintenant si vous ne souhaitez pas évoluer, libre à vous d’aller voir la concurrence. » Avec : La Bajon ### Plus d’infos [Site de la Salle Nougaro](http://sallenougaro.com/spip.php?article414) ![]() ### Infos pratiques Mercredi 6 avril à 20h30

De 24 € à 26 €

Culture Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T20:30:00 2022-04-06T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Salle Nougaro Adresse 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Salle Nougaro Toulouse