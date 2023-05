LYNN ADIB QUARTET / MÉLINA TOBIANA QUINTET Le Baiser Salé Jazz Club, 21 juin 2023, Paris.

La Fête de la Musique à Paris est de retour ! Les rues de la ville lumière sont inondées de musique et de bonne humeur… Le Baiser Salé vous invite à plonger dans la magie de cette nuit, à vous laisser emporter par la créativité des musiciens qui participent à cet évènement mémorable. Laissez-vous envoûter par les rythmes entraînants et les mélodies captivantes et venez fêter la musique au Baiser Salé !

LYNN ADIB QUARTET (19h30 – 20h45 – 22h00)

Lynn Adib voix, Fady Farah piano, Maurizio Congiu cbasse, Lukmil Perez batterie

Née à Damas, en Syrie, Lynn Adib est une chanteuse et compositrice émérite.

Sa carrière l’a conduite à explorer inlassablement la musique arabe et à remettre en question sa place musicale dans le canon du patrimoine. Tout au long de son parcours, elle s’est engagée dans une multitude de collaborations, s’essayant à des genres aussi divers que l’improvisation, le jazz, la soul, l’électronique et la musique expérimentale. Parmi ses projets les plus connus figurent le « Lynn Adib Quartet », « Nearness », « Bedouin Burger » et « Yalla Queen ».

Lynn Adib est considérée comme l’une des voix marquantes du monde arabe. Elle est titulaire d’un diplôme en Études de Jazz délivré par le Conservatoire National de Paris, où elle réside actuellement. Lynn Adib incarne par sa voix et son parcours cette nouvelle génération de musiciens du Moyen-Orient, épris de liberté aux sonorités jazz, prêts à créer au-delà de toutes frontières culturelles et stylistiques, mêlant jazz, chant arabe, musiques contemporaines, musiques traditionnelles syriennes.

MÉLINA TOBIANA QUINTET (23h15 – 00h30 – 01h45)

Mélina Tobiana voix, Mélody Linhart voix/guitare, Edouard Monnin piano, Thomas Posner cbasse, Clément Brajtman voix/batterie

« C’est une habituée des clubs parisiens, où elle a passé bien des nuits à peaufiner son approche particulière du chant. Avec sa voix un peu râpeuse, sa présence très assurée, sa soul et son swing percutant, Mélina Tobiana compte parmi les jazz women les plus craquantes du moment ! », Louis-Julien Nicolaou -Télérama (TT)

Elle est l’une des trois voix du trio Bloom.

Après un premier album éponyme sorti sur le Label Outnote Records, Mélina Tobiana revient sur le devant de la scène pour présenter son nouveau répertoire original avec un quintet inédit. Entre compositions et standards revisités ce groupe impose son style aux frontières du jazz, du groove et de la pop. Singulière et authentique, la voix de Mélina séduit !

Une fête de la musique pleine de grâce !

