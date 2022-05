Le Baiser de Rodin x Domaine Faiveley Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Le Baiser de Rodin x Domaine Faiveley Cuverie le 38 du Domaine Faiveley 38 Rue du Tribourg Nuits-Saint-Georges

2022-06-03 – 2022-07-17

A l'occasion du Mois des Climats (du 3 juin au 17 juillet 2022), la famille Faiveley propose la découverte exclusive du Baiser d'Auguste Rodin. A cette occasion, le patio de la cuverie historique du domaine Faiveley, au cœur de Nuits-Saint-Georges (38 rue du Tribourg), sera ouvert au public afin de donner la possibilité aux visiteurs de contempler cette œuvre originale. Horaires (du mardi au samedi) : 10h-12h30 / 13h30-18h. n38 Rue du Tribourg – 21700 Nuits-Saint-Georges. contact@domaine-faiveley.com +33 3 80 61 04 55 https://www.domaine-faiveley.com/

