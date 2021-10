Saint-Michel-sur-Orge Espace Marcel Carné Essonne, Saint-Michel-sur-Orge Le baiser comme une première chute Espace Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Catégories d’évènement: Essonne

Le baiser comme une première chute donne à voir le lent avachissement de la vie de Gervaise et de Coupeau, les personnages principaux de L’Assommoir. Le début du récit, qui coïncide avec le début de leur intrigue amoureuse, fait résonner l’enthousiasme du jeune couple, bientôt parent. La naissance de Nana crée chez la blanchisseuse et l’ouvrier couvreur un désir redoublé de réussite. Mais la chute de Coupeau – du haut d’un toit parisien – vient remettre en question cette fulgurante ascension sociale. Anne Barbot dirige une distribution percutante qui nous emmène au cœur du roman. Cette adaptation théâtrale donne une nouvelle vision de l’œuvre sans contredire l’esprit de l’auteur.

À travers l’adaptation du roman de Zola, la metteuse en scène veut célébrer une figure féminine caractérisée par sa force : Gervaise. Espace Marcel Carné Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne

