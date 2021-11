Le bain TGP,Saint-Denis, 24 novembre 2021, Saint-Denis.

Le bain

du mercredi 24 novembre au samedi 27 novembre à TGP, Saint-Denis

Association Os / Gaëlle Bourges CONCEPTION ET RÉCIT Gaëlle Bourges Le bain est une pièce pour petits et grands, qui plonge dans l’histoire de l’art en s’appuyant sur deux tableaux du XVIe siècle : Diane au bain de l’École de Fontainebleau d’après François Clouet, accroché au musée des Beaux-Arts de Tours ; et Suzanne au bain peint par Le Tintoret et visible au musée du Louvre-Lens. Gaëlle Bourges a décidé de recréer les deux fameuses scènes de bain à l’aide de poupées et d’accessoires miniatures, tandis qu’une voix off décrit, dans une langue claire et riche de sens, les tableaux et les mythologies qu’elles incarnent. La narration reprend d’abord un épisode tiré des Métamorphoses d’Ovide, celui de Diane chasseresse se baignant nue et qui, surprise par le chasseur Actéon, le transforme en cerf. Puis un autre récit – issu de l’Ancien Testament – dépeint une Suzanne épiée, alors qu’elle fait sa toilette, par deux vieillards qui seront finalement punis pour leur indiscrétion.Sur fond de récits anciens et de petits détours, Le bain offre aux enfants, ainsi qu’à leurs parents, une expérience sensible et inventive sur la réprésentation des corps dans la peinture. En plongeant dans deux tableaux mettant en scène le rapport entre regardé et regardeur, le spectacle souligne avec humour l’abondance de modèles féminins posant devant des peintres majoritairement masculins, et le manque d’expression diversifiée de la beauté dans la peinture européenne. Trois performeuses manipulent figurines et divers objets, dans un univers onirique et poétique mêlant danse, chants et récits. Elles donnent à voir les tableaux, à entendre les histoires qui les fondent et, chemin faisant, ouvrent et nourrissent le goût des enfants – et de leurs parents – pour la peinture.



Le bain est une pièce pour petits et grands, qui plonge dans l’histoire de l’art en s’appuyant sur deux tableaux du XVIe siècle : Diane au bain de l’École de Fontainebleau d’après François Clouet, …

TGP,Saint-Denis 59 Boulevard Jules Guesde, 93200, 93210 Saint-Denis Saint-Denis Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T15:00:00 2021-11-24T15:50:00;2021-11-27T16:00:00 2021-11-27T16:50:00