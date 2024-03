Le bain sonore Citadelle de Besançon Besançon, samedi 1 juin 2024.

Le bain sonore Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 20h00 Citadelle de Besançon Entrée : 13 € par personne | Tarif réduit : 11 € (dont détenteurs d’un billet Citadelle de la journée).

Début : 2024-06-01T20:00:00+02:00 – 2024-06-01T21:15:00+02:00

Fin : 2024-06-01T20:00:00+02:00 – 2024-06-01T21:15:00+02:00

Au sein du jardin Vauban, laissez-vous transporter pour une expérience unique associant vue sur la campagne environnante, sons du jardin et son des bols tibétains. Par Fanny Vantomme, des arts, des sons.

Attention : pensez à prendre un plaid et un petit tapis de sol.

Lieu : jardin Vauban

À partir de 11 ans

Inscription obligatoire via https://billetterie.citadelle.com/fr-FR/produits?famille=2407959361360400031

Citadelle de Besançon 99 rue des Fusillés, 25000 Besançon Besançon 25000 Citadelle Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 87 83 33 http://citadelle.com [{« link »: « https://billetterie.citadelle.com/fr-FR/produits?famille=2407959361360400031 »}] Chef d'œuvre de Vauban inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO, la Citadelle de Besançon est considérée comme l'une des plus belles citadelles de France.

