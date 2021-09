« Le bain », pièce tout public de Gaëlle Bourges TGP / Théâtre Gérard Philipe,Centre dramatique national, 24 novembre 2021, Saint-Denis.

du mercredi 24 novembre au samedi 27 novembre à TGP / Théâtre Gérard Philipe, Centre dramatique national

Le bain plonge dans l’histoire de l’art en s’appuyant sur deux tableaux du 16e siècle : « Diane au bain », École de Fontainebleau, d’après François Clouet (musée des Beaux-Arts de Tours) ; et « Suzanne au bain », Le Tintoret (musée du Louvre-Lens).Pour les faire apparaître, trois performeuses manipulent eau douce, poupées, lapins, grenouille, vieillards et tête de cerf, ajoutés à quelques accessoires de toilette. Le trio retrace ainsi deux vieilles histoires souvent illustrées par la peinture – l’épisode d’Actéon tiré des « Métamorphoses » d’Ovide, et de Suzanne épiée par deux vieillards finalement punis pour leur indiscrétion (livre de Daniel dans l’Ancien Testament). Mêlant danse, chant et récit, Le bain propose d’ouvrir une voie à la relation des enfants (et de leurs parents) à la représentation des corps dans l’histoire de l’art. [[https://vimeo.com/330486078](https://vimeo.com/330486078)](https://vimeo.com/330486078) Conception et récit Gaëlle Bourges Avec des extraits d’« Actéon », in Les Métamorphoses d’Ovide, livre III (traduit du latin par Marie Cosnay), Éditions de l’Ogre, 2017 Avec Helen Heraud, Noémie Makota, Julie Vuoso Chant Helen Heraud, Noémie Makota, Julie Vuoso Musique Stéphane Monteiro alias XtroniK + Guests Lumière Abigail Fowler Répétition chant Olivia Denis Création costume Clémence Delille Création les 23, 24, 25 et 26 janvier 2018 au Centre Chorégraphique National de Tours Production association Os Coproduction Centre Chorégraphique National de Tours / Direction Thomas Lebrun (Résidence de création, artiste associée) ; Théâtre de la Ville – Paris ; L’échangeur-CDCN Hauts-de-France ; Le Vivat d’Armentières, scène conventionnée danse et théâtre Avec le soutien de la DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la compagnie conventionnée, et de la Ménagerie de Verre dans le cadre de Studiolab En partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Tours Remerciements au Musée du Louvre-Lens où le tableau « Suzanne au bain » (collections du Louvre, Paris) est actuellement exposé Gaëlle Bourges est artiste associée au Théâtre de la Ville de Paris ; artiste associée à L’échangeur – CDCN Hauts-de-France de 2019 à 2021 ; artiste compagnon à la Maison de la Culture d’Amiens; artiste compagnon au Manège scène nationale-Reims pour la saison 2018/2019 ; et membre du collectif artistique de la Comédie de Valence jusqu’à décembre 2019. Crédit photo © Danielle Voirin

TGP / Théâtre Gérard Philipe,Centre dramatique national 59, boulevard Jules Guesde 93200 Saint-Denis Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis



