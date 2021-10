LE BAIN Narbonne, 14 mai 2022, Narbonne.

LE BAIN Narbonne

2022-05-14 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-14

Narbonne Aude

12 12 EUR

Conception et récit Gaëlle Bourges

Avec Helen Heraud, Noémie Makota et Julie Vuoso

Musique Stéphane Monteiro a.k.a XtroniK et des invités

Lumière Abigail Fowler

Création costumes Clémence Delille et Marylène Heraud

La facétieuse Gaëlle Bourges aborde l’histoire de l’art à destination de l’enfance.

Trois performeuses manipulent des poupées qu’elles habillent et dévêtent avec délicatesse.

Robes, accessoires de toilette, masque de cerf et arrosoir pour l’eau du bain : de leur coffre à jouets jaillissent les objets qui leur permettront de recomposer sur scène deux « femmes au bain » du XVIe siècle. Sur une bande-son mêlant la musique de Ravel à des textures électro, une voix-off dévoile les différentes couches de ces tableaux de la Renaissance à travers une réinterprétation toute personnelle. Comment ces représentations ont-elles façonné les regards sur le nu et la nudité ?

En tournée depuis 2018, cette pièce, un petit bijou de finesse, connaît un grand succès.

Représentation adaptée en langue de signes française

Représentations proposées à un public scolaire mais ouvertes à tous du mardi 10 au vendredi 13 mai

Spectacle recommandé à partir de 6 ans

