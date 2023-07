Exposition-installation « Hora Fugit » Le Bahut Semur-en-Auxois, 16 septembre 2023, Semur-en-Auxois.

Exposition-installation « Hora Fugit » 16 et 17 septembre Le Bahut Entrée libre

L’exposition « Hora Fugit » revient à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et de la France design week. Son ambition : célébrer les vivants qui ont fréquenté l’établissement et raviver leurs souvenirs à travers une sélection de documents, d’objets et d’œuvres d’art produites pour l’événement. Découvrez la riche histoire de l’ancien lycée de Semur-en-Auxois. Une exposition conduite en partenariat avec le Service Patrimoine de la Ville de Semur-en-Auxois et l’association fraternelle des anciens élèves.

Le Bahut 12, rue du Lycée 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 97 20 44 https://lebahut-semur.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

