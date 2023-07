Exposition « Hora Fugit » Le Bahut Semur-en-Auxois, 16 septembre 2023, Semur-en-Auxois.

Exposition « Hora Fugit » 16 et 17 septembre Le Bahut Entrée libre

L’ancien lycée de Semur-en-Auxois, occupé pendant plusieurs siècles, est plein de souvenirs. Il a vécu plusieurs vies et en a accueilli des milliers d’autres.

L’exposition « Hora Fugit » (« l’heure fuit ») déroule la riche histoire de ce lieu pour rendre hommage aux vivants qui l’ont fréquenté et raviver leurs souvenirs à partir d’une sélection d’objets et de créations sonores et visuelles en lien avec leur scolarité.

Dans le cadre de la France Design Week, l’exposition « Hora Fugit » présente aussi un ensemble de créations et de projets de designers locaux autour du temps qui passe.

Une proposition du Bahut en partenariat avec le Service Patrimoine de la ville de Semur-en-Auxois et l’association des anciens élèves. Création scénographique par Jules Levasseur.

Le Bahut 12, rue du Lycée 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 97 20 44 https://lebahut-semur.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Graphisme : Franck Dujoux / Photographie : archive municipale