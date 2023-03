Rencontre des métiers d’art à Semur-en-Auxois Le Bahut, 31 mars 2023, Semur-en-Auxois.

« Sublimer le quotidien », un objectif commun à tous les professionnels des métiers d’art présents sur notre territoire. L’assocation Arcade-Design à la campagne® entend ainsi valoriser leur audace et leur talent en rassemblant pendant 3 jours au Bahut à Semur-en-Auxois des professionnels de l’Auxois dans le cadre des Journées européennes des Métiers d’Art.

Du 31 mars au 2 avril 2023, ciseleur, céramiste, artisans du bois, créateur de mobilier, photographe… s’associent pour partager leur métier, leurs techniques et leur passion auprès de tous les publics. Une attention particulière sera portée aux écoliers et étudiants dans le cadre des parcours d’orientation. Démonstrations, échanges et dispostifs interactifs offrent à chaque visiteur la possibilité d’approcher au plus près la diversité de ces métiers traditionnels et innovants.

Le Bahut 12 rue du lycée 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://arcade-designalacampagne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/arcadedesignalacampagne »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/arcadedesignalacampagne »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.publics@arcade-designalacampagne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0664702244 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@arcade-designalacampagne.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

Arcade manifestation animation Semur-en-Auxois

© Franck Dujoux, 2020