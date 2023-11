Le baguage des oiseaux Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le baguage des oiseaux Maison Paris Nature Paris, 8 novembre 2023, Paris. Le mercredi 08 novembre 2023

de 15h00 à 16h30

.Tout public. gratuit

[Conférence] Retour d’expérience en image d’Olivier Delzons, chef de projet au Muséum National d’Histoire Naturelle, sur le baguage d’oiseaux au sein du programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs dans l’Espace Naturel Sensible des marais de Misery en Essonne (91). Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au

pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

La salle de conférence est accessible aux personnes à

La salle de conférence est accessible aux personnes à mobilité réduite. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

