TINY HABITS LE BADABOUM Paris, 20 mai 2024, Paris.

Le groupe a beau ne s’être formé qu’en 2022 mais il a déjà de beaux jours devant lui. Trio adoubé par Sir Elton John en personne, un premier EP remarqué et remarquable sorti début 2023, un nouveau single produit par Tony Berg, le producteur de BoyGenius, Taylor Swift et Phoebe Bridgers, Tiny Habits est LE groupe à suivre. Ça tombe bien, il vous donne rendez-vous en concert le 20 mai 2024 au Badaboum à Paris, avec Shallow Alcove en première partie !Maya Rae, Cinya Khan et Judah Mayowa forment Tiny Habits sur les bancs de la fac à Boston en 2022. Grâce à leurs reprises enregistrées dans la cage d’escalier de leur dortoir qui deviennent virales, le trio rencontre un joli succès sur les réseaux sociaux. S’en suit rapidement deux premiers singles pennies (voice memo) et hemenway qui atteignent en deux mois seulement plus d’un million de streams.Un premier EP Tiny Things sort début 2023 et c’est une telle réussite que Tiny Habits devient LE groupe à suivre. Sir Elton John en personne les a même félicité dans son émission de radio Rock Hour. Un succès grandissant qui permet aux Américains d’être en première partie de la tournée de Gracie Abrams, de collaborer avec Mark Ronson, JP Saxe et Lizzy McAlpine, mais aussi d’enregistrer leur tout nouveau single Small Enough avec Tony Berg, le producteur de BoyGenius, Taylor Swift et Phoebe Bridgers. On vous conseille de garder un œil sur eux car quelque chose nous dit que vous n’avez pas fini d’entendre parler de Tiny Habits !

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-20 à 20:00

LE BADABOUM 2 BIS RUE DES TAILLANDIERS 75011 Paris 75