ZOE WEES LE BADABOUM Paris, 2 avril 2024, Paris.

Pour Zoe Wees, la musique est bien plus qu’un simple échappatoire ou un passe-temps, c’est là qu’elle puise sa force. À seulement 21 ans, cette native de Hambourg, en Allemagne, a réussi l’exploit de devenir une artiste internationale avec son tout premier titre, ‘Control’, qui totalise plus de 3 milliards de streams dans le monde, ainsi que des collaborations avec des artistes tels que 6lack, Kygo, et Calum Scott.Écrire et composer des chansons est thérapeutique pour la jeune femme, à tel point qu’elle a décidé de nommer son premier album ‘Therapy’ (Virgin Records/Universal Music). Inspirante et authentique, elle continue de partager ses histoires personnelles à travers sa musique, comme en témoignent ses deux derniers singles, ‘Don’t Give Up’ et ‘Daddy’s Eyes’.Zoe Wees entamera une nouvelle tournée à travers l’Europe en 2024 pour faire ce qu’elle aime le plus : exprimer ses émotions à travers sa voix. Elle se produira le 2 avril sur la scène du Badaboum à Paris.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-02 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE BADABOUM 2 BIS RUE DES TAILLANDIERS 75011 Paris 75