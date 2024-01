GOOD BANA LE BADABOUM Paris, vendredi 22 mars 2024.

La musique n’a pas d’e´gal lorsqu’il s’agit de fe´de´rer par l’e´motion. Good Bana, artiste e´mergent et prometteur cette anne´e, adopte cette devise lorsqu’il s’agit de de´crire sa musicalite´. Good Bana se tourne vers la musique et le rap tre`s to^t. D’abord a` travers le rap conscient puis l’e´gotrip, l’e´criture devient vite une pulsion, qu’il recentre progressivement sur sa sensibilite´ au monde exte´rieur. Sa musicalite´ tient aussi d’artistes issus de la sce`ne pop, dont la voix ne fait qu’un avec le cœur. Ce personnage atypique a` la voix plus que remarquable propose des sonorite´s et textes raps me^le´s a` des instrumentales remplies d’e´motions, quasi-cine´matiques.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:00

LE BADABOUM 2 BIS RUE DES TAILLANDIERS 75011 Paris 75