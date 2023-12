JOY ANONYMOUS LE BADABOUM Paris, 15 mars 2024, Paris.

Après avoir fait les premières parties de The Streets, Fred again.. ou encore Skrillex, le duo Joy (Anonymous) part en tournée en Europe dès le début d’année 2024. Ils joueront leur deuxième album « Cult Classic », sorti aujourd’hui (3 novembre), ainsi que leurs plus gros titres, sur la scène du Badaboum le 15 mars à Paris. Les douze derniers mois ont été très intenses pour Joy (Anonymous). Le nom du groupe vient du travail mené par Henry Counsell, un des 2 membres de Joy (Anonymous) avec des groupes aux Alcooliques Anonymes : créer une communauté autour du partage de la joie. Joy (Anonymous) s’est par la suite fait connaître à l’époque du Covid-19 en jouant lors de rencontres impromptues dans le quartier South Bank à Londres, puis dans des salles plus importantes. Leur 2è album « Cult Classic » s’inspire de plusieurs genres / influences et est avant tout un album dansant : il suit le rythme d’une soirée, du mouvement frénétique des personnes sur la piste de danse, à l’apaisement plus doux au petit matin.Avec ces premières parties et notamment à l’occasion d’une soirée exceptionnelle avec Salute et Todd Edwards à l’ADE (le plus grand rassemblement électro d’Europe), ils ont pu réaliser leurs rêves d’enfants, en jouant leur musique dans des très grandes salles et devant un public nouveau pour eux. Et avec une collab à venir avec The Blessed Madonna et faisant partie de la liste des ‘Future Artists’ pour Radio1/BBC, l’avenir est plus que prometteur pour Joy (Anonymous)!

Tarif : 25.30 – 25.30 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE BADABOUM 2 BIS RUE DES TAILLANDIERS 75011 Paris 75