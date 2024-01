CHANCE PENA LE BADABOUM Paris, 4 mars 2024, Paris.

Chanteur, auteur-compositeur et producteur âgé de 23 ans, Chance Peña est né et a grandi à Tyler, au Texas. Il pratique la musique depuis son plus jeune âge et a développé un style d’écriture qui lui est propre, mêlant des éléments de narration traditionnelle à des influences musicales modernes. À seulement 17 ans, il a commencé à travailler en tant qu’auteur-compositeur pour Secret Road Music Publishing et a connu un succès immédiat. Pendant ce temps, il a continué à cultiver son talent en écrivant, produisant, enregistrant et interprétant ses propres chansons.En 2019, il a quitté son Texas natal pour Los Angeles et a relaté ce grand changement dans son premier EP anxiety & mixed emotions . En 2020, il a été reconnu aux Grammy pour avoir co-écrit Conversations in the Dark sur l’album de John Legend Bigger Love qui a remporté l’award. Depuis, il a sorti deux EP : The Inevitable (2020) et le récent Lovers to Strangers (2023), continuant à délivrer des ballades pop-folk mélancoliques et éthérées.Chance Peña se produira pour la première fois en concert en France le 4 mars 2024 au Badaboum à Paris !

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-04 à 20:00

LE BADABOUM 2 BIS RUE DES TAILLANDIERS 75011 Paris 75