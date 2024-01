SAM EVIAN LE BADABOUM Paris Catégorie d’Évènement: Paris SAM EVIAN LE BADABOUM Paris, 29 février 2024, Paris. Considéré comme l’un des artistes les plus prometteurs de sa génération, Sam Evian sera sur la scène du Badaboum à Paris le 29 février 2024.

Tarif : 23.10 – 23.10 euros.

Début : 2024-02-29 à 20:00 Réservez votre billet ici LE BADABOUM 2 BIS RUE DES TAILLANDIERS 75011 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75011 Lieu LE BADABOUM Adresse 2 BIS RUE DES TAILLANDIERS Ville Paris Departement 75 Lieu Ville LE BADABOUM Paris Latitude 48.853423 Longitude 2.375672 latitude longitude 48.853423;2.375672

LE BADABOUM Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/