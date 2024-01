JOY OLADOKUN LE BADABOUM Paris, 25 février 2024, Paris.

Joy Oladokun, qui fait partie des voix les plus uniques et vulne´rables de la musique, est au cœur d’une anne´e marquante avec la sortie de son nouvel album, Proof of life (Amigo Records/Verve Forecast/Republic Records), largement salue´. A travers ses 13 titres – dont des collaborations avec Chris Stapleton, Noah Kahan, Manchester Orchestra, Mt. Joy et Maxo Kream – Joy ce´le`bre les plaisirs simples de la vie tout en laissant une place pour e´voquer des expe´riences passe´es difficiles. Le New York Times décrit cet album en ces termes : “ses chansons sont des échanges, des confessions et ses mélodies captivantes et profondes transforment ses paroles en mantras.” L’Associated Press de´clare quant a` elle : “l’une des artistes les plus séduisantes de la sce`ne musicale actuelle.” Artiste singulière, Joy continue de tracer son chemin tout en partageant une vision unique qu’elle a développé dans le monde actuel : une femme noire, homosexuelle et enfant de première génération d’immigrés nigériens. Depuis ses de´buts grâce à des prestations scéniques remarquées et remarquables, Joy Oladokun s’est notammen produite a` la Maison Blanche lors de la ce´re´monie de signature de la loi sur le mariage pour tous, ainsi que dans des e´missions tre`s connues aux Etats-Unis comme le « CBS Saturday Morning, » « Jimmy Kimmel Live !, » « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, » « The Late Show with Stephen Colbert, » « TODAY, » « Austin City Limits and NPR Music’s » de PBS et la se´rie « Tiny Desk (Home) Concert » de NPR Music. Plus re´cemment, Joy a eu l’opportunite´ d’apporter sa touche musicale au documentaire « Loudmouth » d’Al Sharpton. Vous l’avez également entendu dans les séries « CSI : Vegas », « This Is Us », « Grey’s Anatomy » et « Station19 »,« AndJust Like That », ou encore dans l’e´mission « America’s Got Talent ». Joy Oladokun sera sur la scène du Badaboum dimanche 25 février 2024.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-25 à 20:00

LE BADABOUM 2 BIS RUE DES TAILLANDIERS 75011 Paris 75