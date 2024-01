CHARLOTTE SANDS LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris, mardi 28 mai 2024.

Musicienne depuis sa plus tendre enfance, Charlotte Sands écrit et joue ses propres compositions dès l’âge de 9 ans. Sa musique est autant influencée par de l’acoustique enivrante que le pop-rock au son puissant.Charlotte Sands bat tous les records : elle se classe dans le Top 40 des radios pendant plus de 15 semaines aux États-Unis, enchaine avec une nomination aux Breakthrough Artist et une victoire aux Heavy Music Awards de Londres. Constamment sur la route, elle a tourné avec d’immenses artistes internationaux, comme My Chemical Romance et 5 Seconds of Summer. On a aussi pu la découvrir en feat avec The Maine, Taking Back Sunday, Sleeping with Sirens…Son premier album can we start over ? paratra début 2024. Il symbolise son évolution personnelle et professionnelle, mariant des paroles introspectives à une énergie et un dynamisme live.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE BACKSTAGE BY THE MILL 92 BOULEVARD DE CLICHY 75018 Paris 75