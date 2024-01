CRYPTA LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris, vendredi 3 mai 2024.

GARMONBOZIA présente CRYPTA NAKKEKNAEKKER PLAGUEMACECRYPTA, groupe de Death Metal Brésilien, sera de passage à Paris en mai 2024 aux côtés de deux formations danoises du genre, NAKKEKNAEKKER et PLAGUEMACE.CRYPTA a récemment sorti son deuxième album Shades of Sorrow , via Napalm Records, qui a rapidement atteint de hautes positions dans les charts du monde entier !Avec ce nouvel opus de 13 titres, le groupe présente le meilleur de ses capacités techniques et de ses talents de compositeur. Formé en 2019 par Luana Dametto (batterie) et Fernanda Lira (chant), deux anciens membres de NERVOSA, et désormais accompagnées par les guitaristes Tainá Bergamaschi et Jessica di Falchi, CRYPTA reste une fois de plus fidèle au son unique qu’il a introduit sur son premier album, mêlant death metal classique et moderne à des éléments extrêmes et black metal. Shades of Sorrow a été enregistré au Family Mob Studio, mixé par Daniel Bergstrand au 33 Stockholm et masterisé par Jens Bogren au Fascination Street Studio.Avec des millions de vues sur leurs vidéos, des performances remarquées au Wacken Open Air parmi d’autres festivals de renoms, et une récente tournée américaine en première partie de MORBID ANGEL et REVOCATION, le groupe ajoutera un autre point fort à cette année 2023 en faisant la première partie de GHOST lors de deux concerts. Cette année passée trace la route à 2024 qui les verra prendre le lead d’une tournée nord-américaine en début d’année avant de prendre d’assaut l’Europe au printemps !

Début : 2024-05-03 à 19:00

LE BACKSTAGE BY THE MILL