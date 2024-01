BORN OF OSIRIS ATTILA LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris Catégorie d’Évènement: Paris BORN OF OSIRIS ATTILA LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris, 22 mars 2024, Paris. Après un premier passage en co-headline dans une Maroquinerie complète, Born of Osiris et Attila reviennent à Paris ! Attention, les billets vont partir vite.Les pontes du deathcore progressif partagent à nouveau la scène avec le groupe de metalcore d’Atlanta Attila. Préparez vous pour le « Angels and Vilains tour », qui promet de mêler technique précise, riffs acérés et déferlements de violence. Aviana & Crown Magnetar complètent le plateau.

Tarif : 29.70 – 29.70 euros.

Tarif : 29.70 – 29.70 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:00
Réservez votre billet ici
LE BACKSTAGE BY THE MILL
92 BOULEVARD DE CLICHY
75018 Paris

