KRIS BARRAS BAND LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris, 13 mars 2024, Paris.

Kris Barras Band, l’un des groupes de hard rock les plus excitants de ces dernières années, apporte une nouvelle dimension à 2024 avec son nouvel album Halo Effect . Amplifiant le son plus lourd de leur précédent album Death Valley Paradise (qui s’est classé dans le Top 30 du UK Album Chart et dont quatre titres ont été ajoutés à la playlist A-list de Planet Rock), Halo Effect propose des riffs percutants, des refrains captivants qui montent en flèche et des solos techniques qui mettent le feu aux poudres.Récemment signé sur le légendaire label indépendant Earache Records, le Kris Barras Band exploite les mélodies crépusculaires et la force de frappe chères aux fans d’Architects, de Shinedown et d’Alter Bridge. Halo Effect , qui a été enregistré au Vada Recording Studios dans le Worcestershire et coproduit par le leader Barras et son collaborateur de longue date Josiah J. Manning, comprend également des co-écritures avec Zac Maloy et Blair Daly (Shinedown, Halestorm, Lynyrd Skynyrd). Barras est rejoint dans le Kris Barras Band par Manning à la guitare, Billy Hammett à la batterie et le dernier membre Frazer Kerslake à la basse.Après un changement de carrière presque incroyable, de combattant pro-MMA pendant dix ans à musicien professionnel, Barras s’est fait les dents sur la scène blues rock internationale, culminant avec une place de frontman au sein du supergroupe Supersonic Blues Machine (avec Billy Gibbons de ZZ Top). Entre-temps, le Kris Barras Band s’est orienté vers un son plus lourd qui lui a permis de faire des tournées à guichets fermés avec Black Stone Cherry, The Darkness et Thunder au Royal Albert Hall et à la Wembley Arena.

Tarif : 21.90 – 21.90 euros.

Début : 2024-03-13 à 20:00

LE BACKSTAGE BY THE MILL 92 BOULEVARD DE CLICHY 75018 Paris 75