CALL ME KARIZMA DOOBIE LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris Catégorie d’Évènement: Paris CALL ME KARIZMA DOOBIE LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris, 28 février 2024, Paris. CALL ME KARIZMA est un oiseau rare dans l’industrie musicale moderne. Il a la détermination nécessaire pour générer l’engagement d’un influenceur, avec la délicatesse d’un artiste ou même d’un artisan musical. Il possède le même panache de paroles qui a fait exploser Eminem, tout en se sentant tout aussi à l’aise avec une guitare entre les mains, créant du rock alternatif romantique. Call Me Karizma est le nouveau Rock Alternatif. Prêt à partir en tournée, prêt à vivre sur internet, et prêt à montrer au monde entier ce que signifie être un artiste complet.A la suite de la sortie de son nouvel album Francis , maintenant disponible partout, de multiples tournées aux États-Unis et en Europe, ainsi que des centaines de millions de streams, CMK a développé une fanbase culte. 2023 apportera du nouvelles musiques et de nombreuses dates mondiales.

Tarif : 27.90 – 27.90 euros.

Début : 2024-02-28 à 20:00 Réservez votre billet ici LE BACKSTAGE BY THE MILL 92 BOULEVARD DE CLICHY 75018 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75018 Lieu LE BACKSTAGE BY THE MILL Adresse 92 BOULEVARD DE CLICHY Ville Paris Departement 75 Lieu Ville LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris Latitude 48.884068 Longitude 2.331963 latitude longitude 48.884068;2.331963

LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/