SIM LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris, 23 février 2024, Paris.

SiM a commencé à Shonan, Kanagawa, au Japon, en 2004. Avant la formation du groupe, le leader MAH jouait dans un groupe lycéen fortement inspiré par Nirvana, Muse, Sublime et le punk. La vibe reggae/punk a persisté lorsque SiM a pris forme, tandis que leur côté plus lourd a évolué vers un métal plus agressif. SHOW-HATE a rejoint le groupe à la guitare en 2006, et le premier album de SiM, Silence iz Mine, a suivi deux ans plus tard. En 2009, la formation actuelle a été complétée par SiN à la basse et GODRi à la batterie. Le mini-album LIVING IN PAiN est sorti en 2010, suivi de leur deuxième album, Seeds of Hope, en 2011. Le groupe a signé avec Universal Music Japan pour Pandora, qui a atteint la 5e place au Japon en 2013.SiM (Silence iz Mine) a conquis leur pays natal avec un mélange vibrant de nu¨-metal et de hard rock postmoderne accompagné d’une attitude hardcore. Les « Reggae PUNX from Japan » – comme ils s’appellent, se sont imposés sur la scène rock américaine avec des singles puissants, dont le succès No. 1 « The Rumbling ». Avec la sortie de PLAYDEAD (2023) chez UNFD, le quatuor alt-metal se développe dans le monde entier. La musique du groupe évoque la grandiloquence mélodique et la puissance rythmique des pionniers du début des années 2000 tels que Korn, Linkin Park et Deftones, avec des explosions maîtrisées de metalcore et l’esprit rebelle du reggae classique, du ska à deux tons et du punk qui a électrisé des générations de subcultures. Ils enchaînent les concerts en tête d’affiche dans des arenas et des festivals à travers le Japon, y compris leur propre festival annuel de deux jours, Dead Pop. Ils ont également tourné avec One Ok Rock et Coldrain, ont été en tête d’affiche de spectacles à succès à Los Angeles et à Londres, ont participé au Download Festival au Royaume-Uni, et traverseront les États-Unis avec Dance Gavin Dance en 2023. En général, les groupes de rock japonais ont tendance à avoir du succès en Europe, mais rarement aux États-Unis, où le metal est totalement en dehors du courant dominant , note le chanteur de SiM, MAH. « Nous avons donc été surpris par le succès massif de The Rumbling et UNDER THE TREE aux États-Unis. Nous n’imaginions ni n’espérions cela ! »

Tarif : 35.60 – 35.60 euros.

Début : 2024-02-23 à 19:30

Réservez votre billet ici

LE BACKSTAGE BY THE MILL 92 BOULEVARD DE CLICHY 75018 Paris 75