THE MENZINGERS LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris Catégorie d’Évènement: Paris THE MENZINGERS LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris, 31 janvier 2024, Paris. Depuis leur formation en 2006, alors qu’ils étaient adolescents, The Menzingers se font remarquer par leurs morceaux aussi énergiques qu’incroyablement détaillés, leur narration plus vraie que nature faisant leur succès.Sur leur dernier album « Hello Exile, », le groupe de punk de Philadelphie met sa plume au service de réflexions sur le passé comme le présent : le lycée, les relations compliquées, le fait de prendre de l’âge, l’alcool ou encore la lassitude politique.L’intime se fait cependant collectif lors des performances live du groupe, véritables moments de communion. En juillet 2023, le groupe dévoile « There’s No Place In This World For Me », nouveau single extrait de leur prochain album à paraître.The Menzingers seront de passage à Paris (Backstage By The Mill) le 31 janvier 2024, plus de 10 ans après leur dernier concert dans la capitale !

Tarif : 19.50 – 27.90 euros.

Début : 2024-01-31 à 19:00 Réservez votre billet ici LE BACKSTAGE BY THE MILL 92 BOULEVARD DE CLICHY 75018 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75018 Lieu LE BACKSTAGE BY THE MILL Adresse 92 BOULEVARD DE CLICHY Ville Paris Departement Paris Lieu Ville LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris Latitude 48.884068 Longitude 2.331963 latitude longitude 48.884068;2.331963

