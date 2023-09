KRISIUN LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris Catégorie d’Évènement: Paris KRISIUN LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris, 9 novembre 2023, Paris. KRISIUN LE BACKSTAGE BY THE MILL a lieu à la date du 2023-11-09 à 18:30:00.

Tarif : 26.4 à 26.4 euros. GARMONBOZIA présente KRISIUN BAEST DEFACING GOD TRIAGONELes King brésiliens du Brutal Death Metal KRISIUN reviennent avec leur nouvel album Mortem Solis , sorti à l’été 2022 via Century Media Records. Pour le 12ème album du groupe, le trio fraternel était déterminé à préserver l’aspect underground qui caractérise avant tout KRISIUN. Mortem Solis est un contrepied total à culture musicale préfabriquée. Il délivre un Death Metal authentique, férocement agressif et pourtant faussement travaillé qui démontre l’engagement de KRISIUN depuis 32 ans envers le Death Metal.S’inspirant de nombreuses références du Metal extrême ; dont Slayer, Venom, Destruction, Motörhead, Morbid Angel et leurs compatriotes de Sepultura ; KRISIUN reste fidèle à l’underground, et s’est donné pour mission de ramener le vrai Death Metal sur le devant de la scène. Réservez votre billet ici Métro ligne 2 – Blanche 92 bis Boulevard de Clichy (Cité Véron) : 75018

LE BACKSTAGE BY THE MILL

92 BOULEVARD DE CLICHY Paris 75018 http://www.krisiun.com.br/ https://www.youtube.com/channel/UCAa-0NEo9PF3AVUtd3P9BMA http://www.last.fm/music/Krisiun https://www.facebook.com/krisiun.official https://en.wikipedia.org/wiki/Krisiun Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE BACKSTAGE BY THE MILL Adresse 92 BOULEVARD DE CLICHY Ville Paris Departement 75018 Lieu Ville LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris latitude longitude 48.884068;2.331963

LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris 75018 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/