LOHARANO au MAMA à Paris (75) Le Backstage by the Mill Paris, 13 octobre 2023, Paris.

LOHARANO au MAMA à Paris (75) Vendredi 13 octobre, 21h55 Le Backstage by the Mill SHOWCASE (PRO ONLY)

LohArano signifie « La Source ». Le grondement d’une génération !

Les LohArano affirment leur fusion bouillonnante et le métissage qui fait leur histoire. Ils puisent, métissent et fusionnent leurs inspirations autant dans le rock et le métal que dans les rythmes ternaires malgache pour en extraire un son inédit. Le terme est brutal, groovy, plein de vie.

Le puissant trio est emmené par la charismatique Mahalia au chant et à la guitare. Elle assume son féminisme dans un pays ou être une femme rockeuse est quasiment hérétique. Mika est à la basse, il fait groover aux tonalités jazzy et funky. Natiana est à la batterie son débit ternaire est trépidant.

LohArano est une parabole sur l’identité malagasy et son devenir.

« Grosse claque … LohArano, power trio malgache » Nova, coup de cœur

« la chanteuse Mahalia défonce tout sur son passage » France Inter

« Madagascar, nouvelle terre de Fusion Métal ? » RocknForce

« LohArano se fait une réputation sur scène » Le Monde

SOIRÉE METAL ADAMI X MAMA – 20:00 – 00:30

avec :

Wizard

Black bile

Fatima

Loharano

–

Un concert anoncé sur l'Agenda de Madagascar-musiques.net

Le Backstage by the Mill 92 Bis Bd de Clichy, 75018 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T21:55:00+02:00 – 2023-10-13T22:25:00+02:00

MADAGASCAR ROCK