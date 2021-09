Marseille Baby Club Bouches-du-Rhône, Marseille Le Baby invite : Damien Almira aka Timid Boy Baby Club Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Ce vendredi, le Baby invite Damien Almira aka Timid Boy . C’est l’heure de la dose de House et Deep house au Baby … Damien Almira va vous faire danser all night long ! Connu sous le nom de Timid Boy & boss de Time Has Changed Records, le producteur parisien Damien Almira débute sous son propre nom pour des créations plus intimistes, house, deep & micro. Alors est-ce que vous êtes prêt à sortir vos meilleurs pas de danse ? Vous pouvez réserver votre table au : 06 41 02 53 55 – LINE UP – Damien Almira aka Timid Boy -> [https://soundcloud.com/damienalmira](https://soundcloud.com/damienalmira) – INFORMATIONS – Un espace test rapide est disponible à l’entrée du club . L’accès au Baby Club se fait sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. – BILLETTERIE – Vous êtes beaucoup trop gourmands, alors pour que chacun puisse accéder au club, les tickets d’entrée seront en vente uniquement sur place . Tickets sur place : 10€

