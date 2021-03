Montigny-le-Bretonneux Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Le B-A BA de la micro-entreprise Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Le B-A BA de la micro-entreprise Webinaire SQY Cub, 14 avril 2021, Montigny-le-Bretonneux.

le mercredi 14 avril à 14:30

Vous avez une âme d’auto-entrepreneur ? vous êtes décidé à vous lancer ?

Apprenez les bases pour créer votre entreprise en toute sécurité !

Régime juridique et responsabilité du créateur, régime social spécifique, régimes fiscaux…

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Cédric Poirrier & Denis Deletoille, ADIE Webinaire SQY Cub 3, avenue du centre guyancourt Montigny-le-Bretonneux Yvelines

