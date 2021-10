Guyancourt SQY Cub Guyancourt, Yvelines Le B-A BA de la micro-entreprise SQY Cub Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Le B-A BA de la micro-entreprise SQY Cub, 17 novembre 2021, Guyancourt. Le B-A BA de la micro-entreprise

SQY Cub, le mercredi 17 novembre à 14:30

Vous souhaitez créer une entreprise individuelle en toute simplicité ? vous avez des questions ? Venez rencontrer les conseillers de l’ADIE pour tout savoir sur les bases de la micro-entreprise en matière sociale, fiscale et financière ! _Animé par Cédric Poirrier & Denis Deletoille – ADIE_

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par l’ADIE SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T14:30:00 2021-11-17T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu SQY Cub Adresse 3 avenue du centre, Guyancourt Ville Guyancourt lieuville SQY Cub Guyancourt