Le All Star Game 2023 à l’Accor Arena Accor Arena Paris, 30 décembre 2023, Paris.

Le samedi 30 décembre 2023

de 19h30 à 00h00

.Tout public. payant

À partir de 19 €

L’Accor Arena, meneur de jeu depuis 2002 du célèbre All Star Game vous donne rendez-vous pour sa 21ème édition dans la salle emblématique du sport indoor !

Au programme ? En dehors du match opposant les All Stars France et Monde du Championnat de France, les spectateurs peuvent admirer, lors de 3 concours références, l’adresse des shooteurs à 3 points, la technicité des meneurs de jeu et bien sûr l’explosivité des participants au concours de dunks. Mais le All Star Game, ce sont aussi des animations exceptionnelles et inédites dans un environnement entièrement dédié au show avec un maximum de surprises !

Accor Arena 8 Boulevard de Bercy 75012 Paris

Contact : https://www.accorarena.com/fr/programmation/all-star-game-2023–7795b https://billetterie.accorarena.com/fr/manifestation/all-star-game-2023-billet/idmanif/559597/codtypadh/FTT/numadh/01/codeconf/FTMS01

DJS / Ville de Paris Le All Star Game à l’Accor Arena