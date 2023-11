Cet évènement est passé Chant pour tous et toutes Le 99-Espace de quartier Genève Catégorie d’Évènement: Genève Chant pour tous et toutes Le 99-Espace de quartier Genève, 9 novembre 2023, Genève. Chant pour tous et toutes Jeudi 9 novembre, 19h30 Le 99-Espace de quartier 0 Chant pour tous: c’est de l’exploration vocale, de l’échauffement vocal et corporel, des jeux, du chant improvisé a capella, inspiré des circle songs et de la co-improvisation, gratuit ouvert à toutes à tous, dans un cadre bienveillant Le 99-Espace de quartier Rue de Lyon 99, 1203 Genève Genève 1203 +41 22 418 95 99 http://www.facebook.com/99espacedequartier http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/le-99-espace-quartier/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T19:30:00+01:00 – 2023-11-09T21:30:00+01:00

2023-11-09T19:30:00+01:00 – 2023-11-09T21:30:00+01:00 CC Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Le 99-Espace de quartier Adresse Rue de Lyon 99, 1203 Genève Ville Genève Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Le 99-Espace de quartier Genève latitude longitude 46.208766;6.122502

Le 99-Espace de quartier Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/